Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı

12 hours önce
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İspanya’nın Valladolid kentinde İspanyolca, İngilizce, fen bilimleri ve sanat dersleri veren 43 yaşındaki öğretmen Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse öğrencileri şaşkına çeviren bir kıyafetle geldi.

 

DERSE ÖZEL KIYAFET

15 yıllık öğretmen, yaşları 8 ile 9 arasında değişen öğrencilerine insan anatomisini anlatmak için karşılarına, internetten satın aldığı, üzerinde insan iç organları ve kaslarının resmedildiği mayoyu giyerek çıktı.

“DENEMEYE DEĞER”

Ders öncesi araştırma yaptığı sırada bu mayoyu gördüğünü ve çocuklar için ilgi çekici ve öğretici olacağını düşündüğü için aldığını söyleyen Duque, “Çocukların bunları anlamında güçlük çekebileceklerini düşünsem de bunun denemeye değer olduğuna karar verdim” dedi.

Öğretmenin sınıftaki o anlarını ise eşi görüntüledi ve sosyal medya hesabında paylaştı. Twitter’daki paylaşım 13 binden fazla kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve 65 binden fazla beğeni aldı.

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