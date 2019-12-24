ABD’den İngiltere’ye uyarı: Huawei’nin 5G iletişim ağını ülkenize sokmayın

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien İngiltere’yi Çinli teknoloji devi Huawei’nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.

Financial Times’a konuşan O’Brien, bu tür bir adımın İngiliz İstihbarat Servisi için bir ‘risk’ oluşturacağını dile getirdi.

“İngiltere’nin nükleer sırları, istihbarat servislerinin gizli dosyaları ve tüm devlet sırlarının çalınacağını belirten O’Brien, “5G bir ulusal güvenlik kararıdır. İngiltere’dekilerin Huawei’yi bir nevi ticari karar olarak görmesi bizi şoke ediyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Huawei’nin ülkelerin 5G internet ağına girmesini engellemek için girişimlerde bulunuyor. Washington Çinli tedarikçiyi Pekin’e casusluk yapmakla itham ediyor. Bu suçlamaları Huawei kesin bir dille reddediyor.