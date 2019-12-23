Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19’a yükseldi

5 hours önce
0 91 Bir dakikadan az

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı’nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı’nda 9 Aralık’ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada’da bulunan 47 kişiden 39’u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada’da bulunan 47 kişiden 24’ünün Avustralya, 9’unun ABD, 5’inin Yeni Zelanda, 4’ünün Almanya, 2’sinin Çin, 2’sinin İngiltere ve 1’inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 days önce
159

Multi-milyoner “cennet” denilen çiftliğinde bedava yaşaack 10 kişi arıyor

3 days önce
675

Bu fotoğraftan geriye yalnızca bir kişi kaldı

2 weeks önce
731

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

2 weeks önce
92

Plastik kirliliği yarım milyon keşiş yengecini öldürdü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin