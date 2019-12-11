“Flört yok, ilişki yok, evlilik yok, çocuk yok”

GÜNEY Kore’de özellikle gizli kamera pornosuna çözüm bulunamamasına ve ailenin yükünün çoğunun kadınlara yüklenmesine bir tepki olarak, erkeklerle duygusal herhangi bir ilişkiye girmekten uzak durmayı seçen gruplar ortaya çıkmaya başladı. Etkisini artıran bir diğer grup da güzellik standartlarına karşı çıkmak için ‘korsenden kurtul’ diyor.

Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden olmasına rağmen kadınların aile içinde ve iş hayatında ikinci planda kaldığı muhafazakar toplumların başında gelen Güney Kore’de erkek egemen normlara tepki büyüyor.

Ülkede ‘4 Hayır’ (Four Nos) adı verilen radikal feminist akımı benimseyen kadınların ‘peri masallarında’ erkeklere yer yok. Flörte, cinselliğe, evliliğe ve çocuk yetiştirmeye hayır diyen bu akımın boyutuna dair resmi bir veri olmasa da en az 4000 kadının yaşam tarzını buna göre şekillendirdiği sanılıyor.

Bonnie Lee bir erkek arkadaş bulmakla ilgilenmeyen ve kendi ‘sonsuza kadar mutlu yaşadı’ hikayesini yazmak isteyenlerden: “Artık erkeklerle ilişki yaşamakla ilgilenmeyen heteroseksüel bir kadınım. Bir kadın olarak hep evliliğin avantajdan çok dezavantajı olduğunu hissetmişimdir.”

İki yüksek lisans derecesi bulunan 40 yaşındaki Lee, “Evlilik piyasasında o zamana kadar neler yapmış olduğunuz ve iş deneyiminiz önemini kaybediyor” dedi, “Anlayamadığım bir şekilde eğitim seviyesi yüksek bir kadın olmak eksi puan demek. Potansiyel eş adayında önemli görülen şey kocanla ve kocanın ailesiyle ilgilenebilme kapasitesine sahip olup olmadığın” diye devam etti.

Evlilik oranının düşüşte olduğu Güney Kore’de kadınlardan hem çalışmaları, hem çocuk veya çocuklarına bakmaları hem de kocalarının aileleriyle ilgilenmeleri bekleniyor.