Üsteki saldırıdan önce ABD karşıtı manifesto

ABD’nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü’nde Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed el Shamrani’nin önceki gün gerçekleştirdiği silahlı saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıkıyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu SITE İstihbarat Grubu, askeri eğitim için geldiği Pensacola’da saldırı düzenleyen Suudi Hava Kuvvetleri mensubu Shamrani’nin olaydan önce arkasında küçük bir manifesto bıraktığını belirtti. AFP haber ajansının düşünce kuruluşuna dayandırdığı habere göre, Shamrani olaydan önce, “Sizden Amerikalı olduğunuz için nefret etmiyorum. Sizden özgürlükleriniz yüzünden nefret etmiyorum. Sizden her gün sadece Müslümanlara karşı değil, bütün dünyaya karşı işlenen insanlık suçlarını desteklediğiniz ve finanse ettiğiniz için nefret ediyorum” notunu bıraktı. Saldırgan, ABD’yi ‘şeytanın ulusu’ olarak nitelendirdi.

‘TAZMİNAT ÖDENMELİ’

New York Times gazetesinin haberine göre, saldırının ardından, olay yerine yakın Suudi Arabistan vatandaşı altı asker sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Bunlardan üçünün saldırıyı başından itibaren filme çektiği öğrenildi.

Saldırganın ölü ele geçirdiği olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Florida Valisi Ron DeSantis, saldırganın Suudi olması nedeniyle Suudi Arabistan’ın kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.