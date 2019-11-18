ABD Kongresi’ne iki Türk aday

ABD’de ‘Young Turks’ adlı programıyla Youtube’da haber programı yapan Cenk Uygur, 2020’de yapılacak ABD Kongresi seçimleri için aday adayı oldu. 5 milyon takipçisine yayın yapan Cenk Uygur (49), Kaliforniya’da geçen hafta istifa eden Demokrat Parti milletvekili Katie Hill’in yerine adaylığını açıkladı.

25. Bölgeden adaylığını duyuran Cenk Uygur, ABD siyasetinde ‘ilerici’ olarak olarak biliniyor. Youtube’tan sonra MSNBC haberlerini sunmaya başlamış, Obama yönetimine yönelik eleştirilerini azaltması istenince, görevinden ayrılmıştı. 8 yaşındayken ABD’ye göç eden Uygur, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

2020 seçimlerine aday olan ikinci Türk ise New Jersey’den Alp Başaran (37), kampanyasında kendini ‘Amerikan Rüyacısı’ olarak tanıtıyor. 9. bölgede Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi adayı olmak için ön seçimlere hazırlanan Başaran, 4 yaşındayken ailesiyle ABD’ye göç etti. Uygur, Vanderbilt Üniversitesi’nde tarih, psikoloji ve ekonomi bölümlerinde eğitimi aldıktan sonra, Los Angeles California Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukat oldu.