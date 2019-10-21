Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarılı geçti

Avustralya’nın Qantas Havayolları, dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferini tamamladı.

New York – Sydney arasında Boeing 787-9 tipi uçakla yapılan ve 49 kişinin bulunduğu uçuş 19 saat 16 dakika sürdü. 16 bin 200 km’lik uçuşun pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi.

Şirket gelecek ay da İngiltere’nin başkenti Londra’dan Sydney’e bir deneme uçuşu yapacak.

Qantas sonuçlara göre, 2019 yılı bitmeden, bu rotalardaki uçuşlara başlayıp başlamama kararı alacak. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023’te başlaması öngörülüyor.

Uçuşta dört pilot dönüşümlü olarak görev yaptı.

Uçağa yakıt ikmali gerekmemesi için tam depoyla yola çıktı, yolcu sayısı kısıtlı tutuldu ve bagaj ya da kargo taşınmadı.

Uçuş sersemliği için önlem

Qantas Havayolları, uçuşun insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek üzere iki üniversiteyle anlaştı.

Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari uçuş sersemliği (jetlag) yaşamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney’e göre ayarlamaları istendi ve doğu Avustralya’da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu.

Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek dağıtıldıktan sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi.

Uçuşta pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refleksleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı.

Qantas’ın CEO’su Alan Joyce “Bu havacılık sektörü için çok önemli bir ilk. Umuyoruz ki bu, yerkürenin bir ucundan diğer ucuna yapılmaya başlanacak düzenli uçuşların bir habercisi olur” dedi.

Reuters ise şu an hiçbir uçağın tam kapasite yolcu ve kargo ile bu kadar uzun bir mesafeyi gidecek yeterlilikte olmadığını aktarıyor.

Çok uzun direkt uçuşlar için rekabet son yıllarda hızlandı.

Singapur Havayolları Singapur’dan New York’ta 19 saat süren direkt uçuşunu geçen yıl başlatmıştı. Bu sefer, şu an en uzun ticari uçuş rotası.

Qantas da geçen yıldan bu yana Perth’ten Londra’ya 17 saat süren direkt seferler yapıyor. Katar Havayolları’nın ise 17 buçuk saat süren Auckland – Doha seferi bulunuyor.