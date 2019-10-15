ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırım listesi

ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine alırken, çelikte gümrük vergisi yüzde 50’ye yükseltildi ve 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen görüşmeler de durduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonun, sivilleri tehlikeye attığını ve bölgede barış, güvenlik ve istikrara yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Trump, yaptırım açıklamasından kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, bu görüşmede Erdoğan’dan ateşkes ilan etmesini istedi.

ABD’li yetkililer, yaptırımların Türkiye’yi ateşkes ilan etmeye zorlama amacı taşıdığını ve operasyonun devam etmesi halinde yaptırımların da sertleşerek artacağını söylüyor.

ABD kimlere yaptırım getirdi?

Trump, dün akşamki açıklamasında ticaret alanındaki yaptırımları açıklarken, kişilere yönelik yaptırım uygulanmasına yetki veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkartacağını da söyledi.

Trump, bu kararnameyle yaptırım uygulanacak kişileri “Türk Hükümetinin mevcut ve eski yetkilileri ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine katkıda bulunanlar” olarak tanımladı.

Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Başkanlık Kararnamesi çıkartıldı ve ABD Hazine Bakanlığı da yaptırımların kapsamını açıkladı.

Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yaptırım listesine dahil edildi.

Üç bakanın ABD’deki malvarlıklarının dondurulacağı, ABD ile herhangi bir mali işlem yapamayacakları ve ABD’ye de seyahat edemeyecekleri açıklandı. Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki kişi ve kurumlarla iş yapan yabancılara da yaptırım uygulayabileceğini ifade etti.

Ticaret tarafında ise Trump’ın getirdiği yaptırımlar, Pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğu döneminde olduğu gibi yine çelik ihracatını etkiliyor. Türkiye’den satın alınan çelikte gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkartıldı.

Ağustos 2018’de Trump, Türkiye’den alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. Bu vergiler, Mayıs 2019’da eski düzeylerine çekilmişti.

Son olarak, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili yürütülen yeni anlaşmalara yönelik görüşmeler de durduruldu.