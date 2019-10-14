Tosun bebek görenleri şoke etti! “Sumo güreşçisi gibi!”

6 hours önce
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Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 27 yaşındaki Emma Millar, hamileliğinin 35’inci haftasında bebeğinin 4 kilo olduğunu öğrense de, bebeğinin daha fazla büyümeyeceğini düşünüp kaygılanmadı.

Hamileliğinin 38. haftasında doğum sancıları tutunca hastaneye kaldırılan genç anne, 5 kilo 88 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Remi Frances isimli bebek, ortalama yeni doğan bebek ağırlığının 3 kilo 3 gram olduğu ülkede büyük yankı uyandırdı. Anne Emma Millar, ”Mini sumo güreşçisi gibi. Diyabet yüzünden büyük bir bebek sahibi olmayı umuyordum ama bu kadar büyük değil.” dedi. Sağlıklı bir bebek olan Frances, şimdilerde doktorların da gözdesi.

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