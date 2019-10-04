Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi

ABD’de dün görülen davada yaşananlar dünya basınında yankı uyandırdı. Geçen yıl yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren ve cinayetten suçlu bulunan kadın polis, öldürdüğü gencin kardeşi tarafından sarılarak affedildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean’i vurarak öldürdü. Mahkemeye katılan Botham Jean’in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger’e sarıldı ve “Seni affediyorum” dedi.

31 yaşındaki Guyger, Jean’i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söyledi. Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentinde görüldü. Kadın cinayetten 10 yıl hapis cezası aldı. Ağabeyi Botham Jean’i vurarak öldüren polis Amber Guyger’i affettiğini söyledi ve yargıçtan izin alarak ona sarıldı.

Tanık kürsüsünden Guyger’e hitap eden Jean, “Yaptığın şeyi, bizden neyi aldığını ikinci kez ya da yüzüncü kez söylemek istemiyorum. Bence bunu biliyorsun. Eğer gerçekten üzgünsen, kendi adıma konuşabilirim ki, ben seni affediyorum. Biliyorum ki tanrıya sorsan o da seni affedecektir. Seni de herkesi sevdiğim gibi seviyorum. Sana ‘umarım çürüyüp ölürsün’ demeyeceğim, kardeşimde olduğu gibi. Şahsen senin adına en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.