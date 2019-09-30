Her yıl İngiltere kadar orman yanıyor

3 hours önce
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Dünya genelinde 2014-2018 yılları arasında her yıl Birleşik Krallık yüzölçümü kadar ormanın yangınlar sonucu yok olduğu açıklandı.

Climate Focus adlı çevre örgütü söz konusu tarihlerde dünyada yılda ortalama 26 milyon hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğunu bildirdi. Bu yıl dünyanın akciğerleri olarak anılan ve gezegendeki oksijenin yüzde 20’sini üreten Amazon Ormanları’ndaki yangında her 1 dakikada 1 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu. Amazon’da şu ana kadar 1 milyon hektardan fazla alanın tahrip olduğu belirten uzmanlar, bu durumun iklim değişikliği ve doğal hayatı olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

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