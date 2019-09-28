ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Ukrayna’yla ilgili belgeleri istedi Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Amerikan Temsilciler Meclisi’nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Ukrayna’yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat, Gözetim ve Reform Komisyonu başkanları, bu yöndeki taleplerini içeren ortak imzalı bir mektubu Pompeo’ya gönderdi.

Mektupta, Trump yönetiminin Ukrayna’yla ilişkilerine dair belgelerin komisyonlara iletilmesi talep edildi.

Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 5 yetkilisini de ifadeye çağırdı.

Bu yetkililerden ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker istifa etti.