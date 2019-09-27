Elbise sipariş veren çifte gönderilen kargodan, 500 bin euro değerinde ekstazi hapı çıktı

Hollanda’da bir internet sitesinden giysi siparişi veren Avusturyalı çifte piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olduğu belirtilen, 24 bin 800 ekstazi hapı gönderildi.

Hollanda’da bir çift beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Avusturya’nın Linz kentinde yaşayan 58 ve 59 yaşlarındaki çift, sonbahar kıyafetlerini Hollanda’daki bir internet sitesinden sipariş etti.

GİYSİLERİN YANI SIRA BİR PAKET DAHA VARDI

Hollanda medyasının Avusturya polisine dayanarak verdiği habere göre, Linzli çift tarafından sipariş edilen giysiler, birkaç gün sonra ellerine ulaştı. Heyecanla siparişlerin bulunduğu paketi açan çift, giysilerin yanı sıra, bir başka paketle daha karşılaştı.

KADIN DEKORATİF TAŞ SANDI

Avusturyalı kadın, paketin içindeki renkli küçük blokların, dekoratif amaçlı kullanılan taşlar olduğunu düşündü. Kocasına, taşları sipariş edip etmediğin sordu.

PAKETİ POSTA ŞİRKETİNE GERİ GÖNDERDİLER

Renkli blokları yakından inceleyen adam, bunların uyuşturucu haplar olduğunu anladı ve derhal paketi posta şirketine geri gönderdi. Onlar da, Linz polisine haber verdi.