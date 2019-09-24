ABD Başkanı Trump’ın azledilmesi için ilk adım atıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevden alınma sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı. Görevden almanın gerekçesi olarak Trump’ın, rakibi Joe Biden hakkında Ukrayna hükümetinden bilgi isteyerek siyasi yardım talep etmesi gösterildi.

ABD’de Trump’ın rakibi olarak gösterilen ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında bilgi toplaması için Ukrayna’dan yardım istediği iddiası siyasi krize sebep oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevden alınma sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

TRUMP GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Trump, 2020’de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlandı. Biden konusunda Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savundu. Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı bu şekilde azledilerek görevden alınmadı.

GÖRÜŞMENİN DÖKÜMÜNÜN YAYINLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Trump Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şu anda Birleşmiş Milletler’de ülkemizi temsil ediyorum ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım telefon görüşmesinin tamamen gizliliği kalkmış ve redaksiyondan geçmemiş dökümünün yarın yayımlanması için talimat verdim.” ifadesini kullandı.

“TAMAMEN DOSTÇA BİR GÖRÜŞME”

Görüşmenin dökümü yayımlanınca bunun ne kadar “dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunun” görüleceğini belirten Trump, “Biden ve oğlunun aksine ortada bir baskı ve bir karşılık bekleme durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yok edici cadı avının devamından başka bir şey değil.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP NE İLE SUÇLANIYOR?

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden’in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü. Haberde, Trump’ın, Zelenskiy’e, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.