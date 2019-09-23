Hindistan’da dört bacaklı, üç kollu kız bebek dünyaya geldi

2 hours önce
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Hindistan’ın Racastan eyaletinde bir kadının dört bacağı ve üç kolu olan bir kız bebeğin dünyaya getirdiği öğrenildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Racastan eyaletinde 24 yaşındaki kadın, bir erkek ve bir kız ikiz çocuğu dünyaya getirdi. Erkek bebeğin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtilen haberde, kız çocuğun ise 4 bacağı ve 3 kolu olduğu kaydedildi.

Annenin üçüz doğurmasını beklediklerini belirten doktorlar, ancak tam olarak gelişmeyen üçüncü bebeğin uzuvlarının kızın vücuduyla birleştiğini belirtti. Hamileliği boyunca kadının bir kez dahi ultrason çektirmediği, bu yüzden bebeklerin sorunlu doğacağından hiç kimse haberdar olmadığı öğrenildi.

Kız bebeğin fazladan uzuvlarının alınabileceğini ve normal yaşama döndürülebileceğini düşünen doktorlar, çocuğu eyaletin başkenti Jaipur’a daha modern bir hastaneye nakletmeyi planlıyor.

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