Bebeğini doğurup bahçeye gömen kadın suçsuz bulundu

ABD son günlerde Brooke Skylar Richardson’ı konuşuyor… 2 yıl önce lise mezuniyeti sonrasında doğum yapan ve bebeğini evinin arka bahçesine gömen Richardson, skandalın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Richardson’ın davasından çıkan sonuç büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

ABD kamuoyunu 2 yıldır meşgul eden olayın sonucu bugün belli oldu ve kan donduran dava süreci sona erdi… Doğum kontrol hapı almak için 16 Nisan 2017’de gittiği jinekoloğunun incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğunu ve 10 hafta içinde doğum yapacağını öğrenen Brooke Skylar Richardson, bu sırrı kimseyle paylaşmadı. Daha önce birçok kez hızlı bir şekilde kilo alıp verdiği için ne ailesi ne de arkadaşları genç kızın hamile olduğunu anlamadı. Henüz reşit olmadığı için doktoru genç kızın ailesine bir e-posta atarak durumu anlattı. Fakat genç kız doktorun bu mesajının yanlışlıkla atıldığına dair ailesini ikna etti.

10 hafta içinde doğum yapması beklenen Skylar hamile olduğunu öğrendikten 11 gün sonra, 7 Mayıs 2017’de ailesinin Ohio eyaletindeki Carlisle kasabasında bulunan evlerinin tuvaletinde tek başına doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra hemen bebeğini evlerinin arka bahçesine çok derin olmayan bir mezar kazıp gömdü. Bebeğin gömüldüğü yerin üzerine çiçekler dikti.

ANNESİNE MESAJ YAZMIŞ

Doğum yaptıktan iki ay sonra tekrar doğum kontrol hapı almak için gittiği jinekolog bir şeyin ters gittiğini anlayınca genç kız gözyaşları içinde yaptıklarını itiraf etti. Jinekoloğun polisi aramasının ardından kan donduran olayın detayları gün yüzüne çıktı.

Bebeğini doğurduktan saatler sonra spor salonuna giden Skylar, buradan annesine göbeğinin fotoğrafıyla birlikte “Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, akşam yemeğinde giyeceğim güzel elbise için çok heyecanlıyım, 9 kilo verdim göbeğim geri döndü! Bir daha asla göbeğimin bu hale gelmesine izin vermeyeceğim” mesajını attı. Genç kızın annesi bu mesaja “Ağlamak üzereyim, sen benim kahramanımsın” yazarak cevap verdi. Skylar’ın annesinin kızının kilosuna ve dış görünüşüne fazlasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Skylar’ın okulda ponpon kız olarak görev aldığı açıklandı.

GÖMDÜĞÜ BEBEĞİNE ANNABELLE ADINI VERMİŞ

Doğum yaptıktan birkaç saat sonra Skylar erkek arkadaşına “Sonra konuşuruz ama dün akşam yaşadığım en kötü akşamlardan biriydi saat 5.30’a kadar uyumadım ama bu sabah çok daha iyi hissediyorum, mutluyum” mesajını attı.

Skylar doğum yapmadan iki gün önce 5 Mayıs 2017 günü erkek arkadaşı Brandon’la birlikte mezuniyete katılmıştı. Göbeğinin oldukça belirgin olmasına rağmen kimse genç kızın hamile olduğunu fark etmedi.

Bebeğin babasının Brandon olmadığı ikili görüşmeye başladığında Skylar’ın zaten hamile olduğu belirtildi. Bebeğin babasının Skylar Brandon’la birlikte olmadan başlamadan önce, kısa süre görüştüğü Trey Johnson olduğu söylendi.

Richardson, cinayet, çocuğu tehlikeye atma ve cesede kötü muamele suçlarından ömür boyu hapis cezası istenerek yargılanıyordu. 20 yaşındaki Richardson’un davası bugün sonuçlandı. Savcılar, Richardson’un “iyi kız” imajını bozmamak için Annabelle adını verdiği bebeğini öldürdüğüne ve bebeğini öldürdükten sonra delilleri ortadan kaldırmak için cesedi yaktığına inanıyordu. Öte yandan Skylar bebeğin ölü doğduğunu iddia etti.

ABD’yi şaşkına çeviren olayın davası bu gece gerçekleşti. Nihai kararın verildiği davada Skylar’ın cinayet ve çocuğu tehlikeye atmadan suçlu olmadığına karar verildi. Genç kız cesede kötü muamele suçundan sadece bir yıl hapis cezası verildi. Hakim kararı açıklarken genç kız gözyaşlarına hakim olamazken, annesi kızına, “Seni seviyoruz bebeğim, her şey yoluna girecek” dedi.

DURUŞMADA TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşma sırasında gerilim bir hayli yüksekti… Savcılar, jürinin bebeğin ölü doğduğuna inanmaması gerektiğini söyledi. Savcılar, jüriye “İstemediği, kimseye bahsetmediği, hiç hazırlık yapmadığı, gizleyip arka bahçeye gömdüğü ve oldukça önem verdiği “mükemmel bir hayata sahip olan mükemmel kız” imajına zarar verecek çocuğun ölü doğması fazla tesadüf değil mi?” sorusunu yöneltti.

Genç kadının hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve hamilelikten sonra çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan kazı sonrası arka bahçeden ortaya çıkarılan kemikleri inceleyen patoloji uzmanı kemiklerin koyu renkli olduğunu, bunun sebebinin de cesedin yakılmış olması olabileceğini söyledi. Patoloji uzmanı daha sonra somut bir delil olmaması gerekçesiyle iddiasını geri çekti. Ancak dedektifler, Richardson’ı ikinci defa sorguya aldılar. İkinci sorgu esnasında dedektiflerin ısrarla ateşle bebeğe bir şey yaptığını bildiklerini söylemesinden sonra, Richardson cesedi “birazcık” yakmaya çalıştığını itiraf etti. Richardson aynı zamanda bebeği çok sert sıkmış olabileceğini ve bebeğini “yanlışlıkla öldürmüş” olabileceğini söyledi.

Genç kızın suçsuz olduğuna inanan öğretmenleri, ifadelerinde Richardson’ın yemekhanede otistik öğrenciler yalnız yemek yemesinler diye onlarla oturduğunu söyledi. Sınıf arkadaşları ise Richardson’ın okulda fazla uysal olduğunu ve çoğu zaman onu zorbalara karşı savunmak zorunda kaldıklarını belirtti. Richardson’ın bir kız arkadaşı ifadesinde “Ben Brooke’un daha önce kimseye kötü davrandığını görmedim, o asla başka birine zarar vermez, özellikle kendi bebeğine asla zarar vermez” dedi. İfade verenler arasında genç kızın erkek kardeşi Jackson da vardı. Jackson ifadesinde, ablasının onun en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Richardson’ın babası mahkemedeki ifadesinde “o kimseyi incitmez” dedi.

Ölü doğan bebekler konusunda uzman olan bir doktor ifadesinde Richardson’a inandığını belirtti. Doktorlar bebeğin ölü doğmasının sebebinin annenin beslenme eksikliğinden kaynaklanabilecek intrauterin gelişme geriliği olduğunu düşünüyor. Genç kadının doğum yaptıktan günler sonra hamile olmadan önceki kilosunun altına düşmesi de buna bir kanıt olarak gösteriliyor. Richardson’ın bebek bağı olmadan doğduğunu söylemesi de bu teoriyi kanıtlıyor.