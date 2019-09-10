ABD basını: CIA Trump’a güvenemediği için Kremlin’deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı

5 hours önce
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Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump’ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği belirtildi.

CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberlerine göre, 2017’de Trump’ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde IŞİD’e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin’deki casusun ABD’ye getirilmesi kararı alındı.

CNN veCIA Trump haberlerinde söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu belirtiliyor.

CNN söz konusu casusun ABD’ye getirildiğini, ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığını aktarıyor.

New York Times ise casusun Washington’da koruma altına alındığını belirtiyor.

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