Johnson & Johnson’a 572 milyon dolarlık ceza

3 hours önce
0 53 Bir dakikadan az

ABD’NİN Oklahoma eyaletinde bir mahkeme, bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı için ilaç şirketi Johnson & Johnson’a 572 milyon dolar ceza verdi.

Şirket kararı temyize götüreceğini açıkladı. Savcılar şirketin ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak ‘opioid salgınına’ yol açtığını savunuyor ve Johnson & Johnson için ‘opioid elebaşı’ ifadelerini kullanıyordu. Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor.

Bu dosya, Johnson & Johnson ve diğer opioid bazlı ağrı kesici üreticileri ile dağıtıcılarına karşı açılan binlerce davanın ilkiydi.

Oklahoma eyaleti bu yıl OxyContin adlı ilacın üreticisi Purdue Pharma ile 270 milyon, bir diğer ilaç üreticisi olan Teva Pharmaceutical ile de 85 milyon dolarlık anlaşmaya vardıktan sonra davaların sürdüğü tek şirket Johnson & Johnson kalmıştı.

Yargıç Thad Balkman savcıların, şirketin bağımlılık yapıcı ağrı kesicilerin yanıltıcı bir şekilde reklamını yaparak kamu zararına yol açtığına hükmetti.

Şirketten alınacak para, opioid bağımlılarının tedavisinde kullanılacak.

EKİME KADAR 2 BİN DAVA

Tarafların bir anlaşmaya varamaması durumunda eyalette ekim ayına kadar 2 bin dosyanın daha mahkemesi görülecek.

Bu ilaçların ABD genelinde 1999-2017 arasında aşırı dozdan 400 bin ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Johnson & Johnson ise ilaçlarının reklamlarını doğru bir şekilde yaptığını, reklamda kullanılan ifadelerin bilimsel temelinin olduğunu ve ürettiği Duragesic ve Nucynta ilaçlarının eyalet genelinde satılan opioid bazlı ağrı kesicilerin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söylüyor.

Şirketin avukatları, savcılığın kamu zararı yasasını da ‘radikal bir şekilde’ yorumladığını öne sürüyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

13 hours önce
120

Johnson & Johnson hit with a record £468m fine

4 weeks önce
1,071

Belediye evini Airbnb ile kiralayan kişiye 100 bin pound ceza

24 July 2019
186

Facebook 5 milyar dolar ceza ödeyecek

20 July 2019
254

Hollanda’da peçeli kadınlara verilecek para cezasını ‘Referansımızı İslam’dan alıyoruz’ diyen Nida Partisi ödeyece

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin