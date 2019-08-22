Kaçak milyarderin gökdeleni Alibaba’da 734 milyon dolara satıldı

4 hours önce
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Gökdelen

Çin’de dolandırıcılık ve rüşvet vermekle suçlandıktan sonra 2014’te ABD’ye kaçan emlak milyarderi Guo Wengui’ye ait bir gökdelen sanal alışveriş sitesi Alibaba’da 734 milyon dolara satıldı.

Guo’nun Pekin’deki gökdeleni ve diğer mal varlıklarına 2016’da el konulmuştu.

2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen ejderha başı şeklindeki 39 katlı bina için sitede düzenlenen açık artırmaya sadece iki şirket katıldı.

Ancak açık artırmayı internetten 150 bin’den fazla kişi izledi.

Gökdelen

‘Gerçek değerinin 10’da birine satıldı’

CNN’e göre şu anda IBM’in Pekin ofisinin bulunduğu binayı Yucheng Zhiye adlı bir inşaat şirketi aldı.

İnternet sitesinde binanın gerçek fiyatının en yüzde 40 altında satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Guo ise binasının değerinin 10 katı olduğunu söylüyor.

Ünlü Olimpiyat Stadı Kuş Yuvası’nın yanındaki gökdelen, ejderha şeklindeki Pangu Plaza’nın bir parçası.

Ejderhanın gövdesini ve kuyruğunu oluşturan ve yedi yıldızlı bir otelin de bulunduğu diğer dört bina ise açık artırmaya dahil edilmedi.

Bir dönem Çin’in en zengin 73’üncü kişisi olan Pekin Zenith Holding’in sahibi 50 yaşındaki Guo Wengui, Komünist Parti’yle arası açıldıktan sonra siyasi aktivist olmuştu.

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