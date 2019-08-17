Sudan’da geçiş dönemini başlatacak Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

1 hour önce
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Sudan’da darbe yönetimi ile sivil muhalif koalisyon arasında nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.

Sudan’da Suudi destekli darbecilerin oluşturduğu Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından imzalanan anayasal bildiri, Afrika Birliği ve Etiyopya’nın ara buluculuğunda başkent Hartum’daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi’nde düzenlenen törende, ÖDBG Sözcüsü Ahmed er-Rabi ile AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu tarafından imza altına alındı.

Törene, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Orta Afrika Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile çok sayıda ülkeden dışişleri bakanı ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

İmza töreninde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
Liderler ayrıca törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

ANAYASAL BİLDİRİ

Sudan’da, AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında 4 Ağustos’ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için ilk imzalar atılmıştı.

Bu anlaşmaya göre, yarın AGK lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos’ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos’ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos’ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos’ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül’de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

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