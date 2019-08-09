Asya’da gerilim artıyor: Hint filmleri Pakistan’da yasaklandı

Pakistan, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldıran Hindistan’a tren seferlerini durdurduğunu ve Hint filmlerini yasakladığını açıkladı.

İki ülke arasında 70 yıldır anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesinin Hindistan yönetimi altındaki kısmında uygulanan kuşatma ve iletişim karartması sürerken Pakistan askeri bir çatışma ihtimalini dışladı ama politik, diplomatik ve hukuki seçenekleri kullanacağını bildirdi.

“Hindistan’a Hayır” sloganıyla bir kampanya başlatan Pakistan Enformasyon Bakanlığı iki ülke arasındaki bütün kültürel alışverişin durdurulduğunu, ortak projelerin askıya alındığını bildirdi.

Hindistan ve Pakistan daha önce de birbirlerinin kültür ve sanat içerikleri ve sanatçılarına kapılarını kapatmıştı.

Hindistan’ın ünlü Bollywood sinema sektörü, ayrılıkçı militanların Keşmir’de bir kışlayı basıp çok sayıda askeri öldürdüğü 2016 yılından bu yana Pakistanlı sanatçıları boykot ediyor. Pakistan bu saldırıyla hiç bir ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Keşmir karartmasında 5. gün

Hindistan’ın Narendra Modi liderliğindeki hükümeti bu hafta nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir eyaletine özerk statü veren yasayı iptal ettiğini ve eyalet dışından kişilerin bu bölgede mülk almasını serbest bıraktığını bildirmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Srinagar sokakları barikatlarla dolu

Öfkeyle karşılanan adımlardan biri de Hindistan hükümetinin bölgeyi daha iyi denetleyebilmek için iki ayrı idari birime ayırması oldu.

Keşmir’e Hindistan tarafından uygulanan kuşatma ve iletişim karartması ise beşinci gününde devam ediyor.

Bölgede protesto gösterilerini engellemek amacıyla cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantıları kapatıldı ve farklı kaynaklardan alınan haberlerde en az 300 politikacının gözaltında tutulduğu anlaşılıyor.

Karartmayı aşarak gelen haberlerde dün Keşmir’in en büyük kenti Srinagar’da okulların ve camilerin halen kapalı olduğu, mahallelerin birbirinden dikenli teller ve bir kaç metrede bir dikilen barikatlarla ayrıldığı bildiliyor. Bugün Cuma namazı için olağanüstü önlemler alındığı da gelen haberler arasında.

Bölgeden isimlerinin anılmaması kaydıyla Reuters ajansına bilgi veren iki polis Salı gecesi yapılan bazı gösterilerde en az 13 kişinin yaralandığını söylediler.