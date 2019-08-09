Atambayev gözaltı merkezine konuldu

37 mins önce
0 29 Bir dakikadan az

Avukatına göre, Kırgızistan’ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, dün teslim olup gözaltına alınmasının ardından Ulusal Güvenlik Komitesi’ne bağlı gözaltı merkezine konuldu. Atambayev, 26 Ağustos’a kadar gözaltı merkezinde kalacak.

Atambayev’in avukatı Sergey Slesarev Sputnik’e yaptığı açıklamada müvekkilinin mahkeme öncesinde gözaltı merkezine konulduğunu ve 26 Ağustos’a kadar orada tutulacağını söyledi.Slesarev’e göre, Atambayev’e mafya lideri Aziz Batukayev’in yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması davası ile ilgili suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan sosyal medyada Atambayev’in soruştuma kapsamında çekilen fotoğrafları yansıdı.

Atambayev dün düzenlenen yeni operasyonda güvenlik güçlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştı. Atambayev’i taşıyan aracın yolu, destekçileri tarafından kesilmişti.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, daha önce Bişkek’teki durumun polisin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

22 hours önce
137

Kırgızistan’da Eski Devlet Başkanı Atambayev’in evine gözaltı baskını

8 July 2019
140

Belçika’da bir kadının zorla peçesini çıkarmaya çalışan başka bir kadın gözaltına alındı

24 May 2019
600

İran’da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

1 May 2019
182

Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine polis müdahalesi: En az 160 gözaltı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin