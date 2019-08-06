200 binden fazla Hong Konglu ‘tabut evlerde’ yaşıyor

Hong Kong, dünyanın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden biri. Yaklaşık sekiz milyon insanın yaşadığı kent, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden de birisi.

Özellikle ev fiyatlarındaki pahalılık insanları küçücük dairelerde yaşamak zorunda bırakıyor. Hong Kong’da halihazırda yaklaşık 200 binden fazla kişi, ‘tabut evler’ olarak adlandırılan dairelerde kalıyor.

Mikro apartmanlardaki zorlu yaşamın fotoğraflarla gözler önüne serildi.

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