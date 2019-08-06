200 binden fazla Hong Konglu ‘tabut evlerde’ yaşıyor

2 hours önce
0 39 Bir dakikadan az

Hong Kong, dünyanın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden biri. Yaklaşık sekiz milyon insanın yaşadığı kent, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden de birisi.

Özellikle ev fiyatlarındaki pahalılık insanları küçücük dairelerde yaşamak zorunda bırakıyor. Hong Kong’da halihazırda yaklaşık 200 binden fazla kişi, ‘tabut evler’ olarak adlandırılan dairelerde kalıyor.

Mikro apartmanlardaki zorlu yaşamın fotoğraflarla gözler önüne serildi.

This slideshow requires JavaScript.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
604

Aynı apartmanda oturduğu bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı

1 week önce
155

Hindistan’da kaplan nüfusu 3000’e çıktı

4 weeks önce
170

AB’nin nüfusu 513 buçuk milyon oldu

4 weeks önce
284

Hastaneye götürülen turuncu kuşun kimliği ortaya çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin