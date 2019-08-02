Rusya’dan İngiliz medyasına cezai misilleme hazırlığı

Rusya’da Medya Düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, İngiltere’nin devlet destekli Rus Televizyon kanalı Russia Today’a ceza vermesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Roskomnadzor, Rusya’da faaliyet gösteren İngiltere menşeli ve diğer yabancı medya kuruluşlarına ceza verilebilmesi için yasaları değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Rusya’daki yabancı medyaya misillemede bulunulmasına olanak tanıyan mevzuatta değişiklik yapmak için taslak hazırlık başlayacak” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de medya düzenleyicisi OFCOM, Rusya’nın devlet destekli haber kanalı Russia Today’i (RT), yayıncılık ve tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 bin sterlin (248 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Moskova, Rusya’da faaliyet gösteren İngiliz medyasının bazı sonuçlara hazır olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Roskomnadzor’un öncelikli olarak İngilizce ve Rusça dillerinin bu ülkede erişilebilir olduğu İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi hedef almanın yollarını aradığı belirtiliyor.

Rusya’da sene başında devletin, internet ve web içerikleri üzerinde sıkı kontroller uygulamasına imkan tanıyan bir yasa kabul edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı da OFCOM’un RT’ye ceza kesmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’da faaliyet gösteren İngiliz medyasını, bazı sonuçlarla yüzleşmeye hazır olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, “Ofcom’un eylemi Rus medyasının İngiltere’deki faaliyetlerini sınırlandırmak için tasarlanmış Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak görülmektedir. Durumu dikkatle takip ediyoruz ve Rusya’da faaliyet gösteren İngiliz medyasına, Londra’nın resmi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.” ifadesine yer verilmişti.

Batılı eleştirmenler, İngilizce, Arapça ve İspanyolca dillerinde yayın yapan Russia Today’in Rus devletinin propaganda aracı olduğunu ve Batılı kurumlara duyulan güveni baltalamayı amaçladığını belirtiyor.