ABD medyası: Usame bin Ladin’in oğlu öldürüldü

New York Times gazetesi, ABD istihbaratına dayandırdığı bilgiye göre öldürülen El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’in oğlu ve varisi Hamza bin Ladin’in öldüğünü duyurdu.

ABD istihbaratı, El Kaide terör örgütü’nün öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu ve varisi Hamza bin Ladin’in öldüğünü açıkladı.

New York Times, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etti. ABD’nin Hamza Bin Ladin’in ölümünde bir rol oynayıp oynamadığı ya da nerede ve ne zaman öldürüldüğü hakkında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan konuya dair ABD’li makamlardan resmi bir açıklama gelmedi.