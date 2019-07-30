İran’da eşini öldüren Cumhurbaşkanı eski yardımcısına idam cezası

İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşi Mitra Ostad’ı öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Necefi’nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini ve idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

İsmaili, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Reformcu kanadın önde gelen isimlerinden 67 yaşındaki Necefi, 28 Mayıs’ta Kürt kökenli ikinci eşi 35 yaşındaki Mitra Ostad’ı Tahran’ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde silahla vurarak öldürmüştü. Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde de bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017’de Tahran Belediye Başkanı seçildi.

Necefi, geçtiğimiz yıl kadınlar günü münasebetiyle düzenlenen, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmış, ardından ‘sağlık sorunlarını’ gerekçe göstererek istifa etmişti. Şeriatla yönetilen İran’da çok eşlilik kanunen serbest.