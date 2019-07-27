“Kadınlar için bir köpekle uyumak bir erkekle uyumaktan daha iyi”

Yeni bir çalışma, kadınların yataklarını köpeklerle paylaştıklarında daha iyi uyuduklarını ortaya koydu. Çalışmaya göre, kediler ve erkekler ise tersi etki yaratıyor.

Araştırmada, yataklarını köpekleriyle paylaşan kadınların daha iyi ve dinlendirici bir uyku çektikleri ortaya çıktı. Katılımcılar köpeklerinin, partnerlerinden daha az rahatsız edici olduğunu ve hayvan dostları sayesinde daha güvende hissettiklerini belirttiler.

ABD’de bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada, evcil hayvanların insanların uykusu üzerinde etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Kedi sahipleri ise bu kadar şanslı değildi. Katılımcıların yataklarını bir kediyle paylaşmalarının, en az bir partner kadar uykuyu bozucu etki yarattığı anlaşıldı. Rahatlık ve güvenlik duyguları bakımında da kedilerin köpeklerden ve partnerlerden daha zayıf bir etki yarattığı görüldü.

Çalışmayı yürüten ekibin başında yer alan hayvan davranışı, ekoloji ve çevre profesörü Christy L. Hoffman, belirli türden bir etkiyi ortaya koysa da, çalışmanın evcil hayvanlar ile insan uykusu arasında güçlü bir etkileşime işaret etmediğini söyledi. Hoffman, köpek edinmenin daha iyi bir uyku anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Mayo Klinik tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırma da kadın ve erkeklerin yataklarını köpekleriyle paylaştıklarında daha iyi uyuduklarını tespit etmişti. Hoffman ise konuya dair daha fazla araştırma yapılmasının gerekli olduğunu belirtiyor.