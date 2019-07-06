Çinli erkeklere ‘Pekin Bikinisi’ yasaklandı

3 saat önce
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Pekin’de tişörtünü yukarı çekerek yürüyen bir adamÇin’de her yaz daha da artan hava sıcaklığı nedeniyle orta yaşlı erkeklerin tamamına yakını tişörtlerini yukarı çekerek serinlemeye çalışıyor

Ülkede ‘Pekin Bikinisi’ olarak adlandırılan söz konusu hareket oldukça yaygın.

Ancak CNN’nin haberine göre Çin’in doğusundaki Şantung eyaletinde ‘Pekin Bikinisi’ giyenler yerel yetkililerin hışmına uğradı.

Salı günü Şantung eyaletinin batısındaki 8,7 milyon nüfuslu Jinan şehrindeki yetkililer, 36 dereceye kadar çıkan sıcak havaya rağmen erkeklerin kamuya açık alanlarda tişörtlerini yukarı çekmemesi yönünde uyarı yayınladı.

Her ne kadar Çin’de kamuya açık alanlarda tişörtleri göbeklerinin üzerinde ve karınları açık şekilde gezen erkekler sıkça görülse de yetkililer bu durumu vatandaşların şikayetçi olduğu “medeniyet dışı bir davranış’ olarak nitelendirdi.

Her ne kadar yetkililer kamuya açık alanlarda uygunsuz kıyafetler giyilmesine karşı sıkı önlemler alma niyetinde olduklarını bildirse de sosyal medyaki yaygın görüş söz konusu düzenlemelerin oldukça abartılı olduğu yönünde.

Sosyal medyada “Gömlek giymemek karbon emisyonlarını azaltır” ve “Bırakın yaşlı insanlar özgürlüğün tadını çıkarsın” yorumları yapıldı.

Bu, Pekin Bikini’sine yönelik ilk kısıtlama değil. Geçen mayıs ayında da Çin’in kıyı kenti Tiencin’de bir adam süpermarkette gömleksiz alışveriş yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 7 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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