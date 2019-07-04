Libya’daki hava saldırısında bazıları çocuk en az 53 göçmen hayatını kaybetti

6 saat önce
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Tacura'daki merkez
BM, füzelerden birinin 100’dan fazla göçmenin tutulduğu merkeze isabet ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’nın başkenti Trablus’ta gardiyanların, bir gözetim merkezine yönelik hava saldırılarından kaçmaya çalışan göçmenlere ateş açtığına dair haberler aldığını bildirdi. BM, Tacura semtinde düzenlenen hava saldırısında bazıları çocuk en az 53 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, hava saldırılarının savaş suçu olabileceğini söyledi.

Libya’nın uluslararası toplumca tanınan hükümeti ve muhalif milisler, hava saldırılarından birbirlerini sorumlu tuttu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin verdiği son bilgiye göre, gözetim merkezinde ölenler arasında 6 çocuk da var.

Ofisten yapılan açıklamada, enkazdan hala ceset çıkartıldığı vurgulandı.

BM Misyonu Çarşamba günü vurulan merkezi ziyaret etti ve yaralıların tahliyesine yardımcı oldu.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Başagha’nın, hükümetin tüm gözetim merkezlerini kapatmayı ve tüm göçmenleri serbest bırakmayı değerlendirdiğini söylediği bildiriliyor.

Ülkede, Avrupa’ya geçmeye çalışan Afrikalı binlerce göçmen, gözetim merkezlerinde tutuluyor.

Tajoura Gözaltı Merkezi

Saldırı hakkında ne biliyoruz ?

Saldırı, Salı günü geç saatlerde düzenlendi.

BM’nin son raporuna göre, gözetim merkezi iki kez havadan vuruldu ve bir füze boş bir garajı vururken, bir başka füze 120 kişinin tutulduğu bir hangara isabet etti.

Raporda, “Bu tek bir saldırıyla, geçen Nisan ayından bu yanaki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı, bir anda iki katına çıktı” denildi.

Libya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Halid Bin Attia, saldırıdan sonra BBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlar her yerde. Merkez tahrip olmuş durumda, insanlar ağlıyor, psikolojik travma geçiriyorlar, elektrik kesik, korkunç, her yerde kan var” demişti.

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