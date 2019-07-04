Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konseri ülkede tartışma yarattı

4 saat önce
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ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan’daki bir festivalde sahne alacağının açıklanması ülkede tartışma yarattı. Minaj’ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakâr ülkede nasıl karşılanacağı merak edilirken, çarşaf dayatması gibi pek çok engellemeyle karşılaşan Suudi kadınlar da ‘çifte standart’ eleştirisinde bulundu.
Suudi Arabistan'da kadınlar

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz’da sahneye çıkması beklenen Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar, kadınlar ve LGBTİ hakları savunucuları arasında tartışma yarattı. Şarkıcının gelişi her kesim tarafından sosyal medyada farklı bir şekilde eleştirildi.Bazı kullanıcılar Mekke’ye yakın bir noktada Minaj’ın sahne almasının uygunsuz olacağını savundu.

‘O POPOSUNU SALLARKEN BANA ÇARŞAF GİYMEMİ SÖYLEYECEKSİNİZ’

Bazı Suudi kadınlar da çifte standardı eleştirdi. Yetkililerin Minaj’ı kabul ederken kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayan bir kadın, “Ciddi olmazsınız. Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri seks ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz. Böyle saçmalık mı olur?” diye yazdı.

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