Japonya, 31 yıl sonra ticari amaçlı balina katliamına geri döndü

Ticari balina avına 1986’da moratoryum getirmiş bulunan Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çekilen Japonya, moratoryumdaki bir maddeden yararlanıp bilimsel araştırma adı altında yılda 1200’e varabilen sayıda balina avlaması yetmiyormuş gibi, ticari balina avına tümüyle geri döndü.

Japonya’da bilimsel araştırma adı altında avlanan balinaların eti satılıyor. Uluslararası Adalet Divanı bu avların hiçbir bilimsel temeli olmadığı sonucuna varmıştı.

Japon balina avcılarının denizlere geri dönmesiyle 1986’dan beri katledilen 31 bin balinaya çok sayıda yenisi eklenecek.

Bu sabah eşzamanlı olarak beş gemi zıpkınları branda altına gizlenmiş halde kuzeydeki Kushiro’dan, üç balina teknesi de güneybatıdaki Şimonoseki’den demir alıp denize açıldı.

Japonya Balıkçılık Müdürlüğüne göre gemilerle tekneler birlikte aralık sonuna kadar 227 balina avlayacaklar. Bu kota, 52 minke balinası, 150 Bryde balinası ve 25 kuzey (sei) balinasını içeriyor.

Hayvan hakları savunucuları ve çevre koruma örgütlerinin tepkisini çeken karar, balina avcılığı örgütleri ve şirketlerine bayram yaptırdı.

Siyasilerle yerel yetkililerin de katıldığı ava çıkış töreninde konuşan Japonya Ufak Boy Balina Avcılığı Derneği Başkanı Yoshifumi Kai, “Mutlulukla dolup taşıyorum” dedi.

Yunus avladığı için uluslararası tepkilerin hedefindeki Kai, “Bu küçük bir sanayi ama ben balina avlamaktan gurur duyuyorum. Biz kasabamızda 400 yıldır balina avlıyoruz” diye konuştu.

Japon balina avcıları martta Antartika’da biten son ‘araştırma’ avında 333 minke balinası öldürmüştü. Öncesinde ise yılda 1000-1200 balina katletmişti. Açık denizlerde deniz koruma örgütü Sea Shepherd’in engellemeleriyle de karşılaşmıştı.

IWC’den resmen çekilmesinin ardından her kış Antartika’ya filo göndermesine gerek kalmamış bulunan Japonya’da artık balina avı geleneği bulunan kasabalardan gemi ve tekneler Münhasır Ekonomik Bölge’deki karasularda ava çıkacak.