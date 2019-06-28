Karnından vurulan 5 aylık hamile kadın, ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak ABD'nin Alabama eyaletinde, girdiği kavgada karnından vurularak bebeğini kaybeden beş aylık hamile bir kadın hakkında, doğmamış bebeğinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. Kadını vuran kişi hakkında açılan dava ise jürinin reddi üzerine düştü.

BBC’nin AL.com adlı haber sitesinden aktardığına göre, 27 yaşındaki Marshae Jones kavgayı başlatan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Jones’u vuran 23 yaşındaki Ebony Jemison ise, geçen Aralık’ta yaşandığı belirtilen olayda ceza almadı. Jemison hakkında da ölüme sebebiyet vermek suçundan iddianame hazırlanmış ancak jüri bunu reddettiği için dava düşmüştü. Polis yetkililere göre, Jones ile Jameson arasında bir mağazanın önünde bebeğin babasının kim olduğu konusunda kavga çıktı. Jameson, Jones’u karnından vurdu. Jones düşük yaptı.

​‘KAVGAYI BAŞLATARAK BEBEĞİMİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI’

Polis Jones’un kavgayı başlatan kişi olarak bebeğinin hayatını tehlikeye attığını Jameson’ın kendisini savunmak zorunda kaldığını söylüyor. Pleasant Grove polisinden Danny Reid, “Buradaki tek gerçek kurban, doğmamış bebektir. Bebeğin ölümüyle sonuçlanan kavgayı o başlattı ve devam ettirdi. Annesinin korumasına muhtaç olan bebek gereksiz bir şekilde kavganın içine çekildi” dedi. Çarşamba günü gözaltına alınan Jones, 50 bin dolar kefaleti ödedikten sonra dün tutuksuz yargılanması üzere serbest kaldı.

‘SUÇLAMALAR HAKSIZ’

Jemison, Jones hakkındaki suçlamanın haksız olduğunu söyledi, “Ölüme sebebiyet vermekle yargılanmamalı. Sonuçta bebeğini o öldürmedi. Bebeğini tehlikeye atmak gibi bir şeyden yargılanmalı” dedi.

Kadın hakları aktivistleri ve kürtajın yasaklanmaması için çaba harcayan seçim hakkı savunucuları, bu davayla eyalette yeni yasalaşan kürtaj karşıtı düzenlemelerin, kürtajın olmadığı durumlarda da kadınları etkileyebileceğini söyledi. Jones’un davasının yeni yasalara dayandırılıp dayandırılmadığı henüz bilinmiyor. Jefferson Bölge Savcılığı BBC’nin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.

‘YARIN DA ALKOL ALAN HAMİLE KADINLAR YARGILANABİLİR’

Yellowhammer Fund adlı seçim hakkı grubu, Jones’a mahkemede hukuki destek sağlayacağını açıkladı. Kurumun yöneticisi Amanda Reyes, “Bugün Marshae hamile olduğu ve silahlı bir kadınla kavgaya girdiği için yargılanıyor. Yarın başka bir siyah kadın, hamileyken alkol aldığı için yargılanabilir. Başka bir gün de başka bir kadın, doğmamış bebeğine iyi bakamadığı için” dedi. Naral Pro-Choice America adlı grubun bakanı Ilyse Hogue da “2019’da çaresiz siyah kadınların kırmızı bir eyalette (Cumhuriyetçi Parti’nin rengi) hali bu” diye konuştu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

İmza kampanyası sitesi Change.org’da dün konuyla ilgili kampanya başlatıldı. Kampanyada, Jones’un değil, onu karnından vurarak bebeğinin ölümüne neden olan Jemison’un ceza alması gerektiği belirtiliyor. Beş bin imza hedefi olan kampanyayı şimdiye kadar 3 bin 376 kişi imzaladı.