Heteroseksüeller, ‘onur yürüyüşü’ düzenleyecek: “en çok baskiya biz maruz kaliyoruz”

Pink news’un aktardiğina göre yürüyüş, super happy fun america isimli bir grup tarafindan düzenleniyor. Bu grubun internet sitesi heteroseksüel bireylerin abd’de en sert biçimde baskiya maruz kalan grup olduğunu iddia ediyor. Grubun başkani John Hugo düzenlediği basin toplantisinda, “böyle bir şey yapmanin olağan dişi olduğunu biliyorum, ama daha önce de ilk başta popüler olmayan birçok şey ana akim haline geldi” dedi. Hugo, böyle bir yürüyüşün neden düzenlendiğiyle ilgili olarak, “kimseden nefret etmiyoruz, biz de herkesin yaptiği gibi kendi kutlamamizi yapma hakkina sahip olmak istiyoruz. Toplumun her zümresinden insan saygi gösterdiği sürece katilabilir” ifadelerini kullandi.

Hugo kendisini “yillardir siyasetin içinde olan ve heteroseksüel olduğunu açik bir şekilde söyleyen” biri olarak tanimliyor. Boston belediye başkani Marty Walsh daha önce bu tür izinlerin verilmesinin “kendi görüşleriyle uyuştuğu” anlamina gelmediğini belirtmişti. Walsh, yürüyüşe katilmayacağini söyledi.

Yürüyüşün saha yöneticisinin eski breitbart editörü Milo Yiannopoulos olacaği bildirildi. Yiannopoulos’un nefret söylemleri sebebiyle twitter ve facebook erişimi yasaklanmişti.Yürüyüş için düzenlenen posterlerde, “eğer onlara heteroseksüel olduğumu söylersem beni yine de sevecekler mi?” ifadeleri yer aliyor. Bu sorunun altinda da, “olduğun kişiden utanma” yaziyor.