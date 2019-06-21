Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor

21 saat önce
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ABD’li teknoloji şirketi Apple, “MacBook Pro” model dizüstü bilgisayarlarının eski modellerinden bir bölümünü geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin internet ürün destek sayfasında yayımlanan açıklamasına göre, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen “15 inç Retina ekranlı Macbook Pro” model dizüstü bilgisayarlardan bazıları “bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle” geri çağrıldı.

Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.

Geri çağrılan cihazlara sahip olanların, bilgisayarlarının bataryalarını değiştirmek üzere şirketin lisanslı satıcılarına, teknik servis sağlayıcılarına veya doğrudan teknik yardım birimine başvurmaları gerekiyor.

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