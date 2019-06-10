Yürürken telefona bakanlara özel yol yapıldı

Telefona bakarak yürüyenler için tasarlanan yolu vatandaşlar yaptı

2 saat önce
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Polonya’da akıllı telefonla yürümenin yolda yürüyenler açısından bir tehlike oluşturması sebebiyle kaldırımda özel bir yol yapıldı.

Polonya’nın Varşova kentinde vatandaşlar akıllı telefonla yürüyen yayalar için özel yol yaptı. Varşova Teknik Üniversitesinin bulunduğu Nowowiejska Sokağı’nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği sebebiyle yapılan yol, beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılıyor.

Çevre sakinlerinin yaptığı yola farklı tepkiler geldi. Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların tedavi alması gerektiğini söyledi. Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor.

 

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