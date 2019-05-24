Milyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyor

Küresel İklim Grevi’nin ikincisi Cuma günü düzenlenecek. Çevreye duyarlı milyonlarca insan ve iklim koruma örgütü Avrupa Parlamentosu seçim sürecinde siyasetçilere baskıyı artırmayı hedefliyor.Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future) hareketinin ikinci ‘İklim Grevi’ başlıyor. İklim korumaya yönelik önlemlerin artırılması için 119’dan fazla ülkenin, bin 600 farklı noktasında etkinlikler düzenlenecek. Özellikle İtalya, İngiltere, ABD ile iklim koruma aktivisti Greta Thunberg’in ülkesi İsveçte kapsamlı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

23-26 Mayıs tarihleri arasında oy verme işleminin süreceği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini sırasında organizatörler, sosyal medya ve telefon uygulamaları üzerinden AP seçimini, ‘iklim koruma seçimine’ dönüştürme çağrısı yaptı. 15 Mart’ta birincisi düzenlenen İklim Grevi’ne dünya genelinde 1,9 milyon kişi katılmıştı. Toplumun her kesimi eylemde Öğrenciler, Greta Thunberg’in okula gitmeyip parlamento binası önünde iklim koruma için yaptığı oturma eylemini dünya genelinde bir harekete dönüştürdü.

Çocuk ve gençler kendilerine ilham veren Greta gibi okula gitmeyerek, iklim koruma için çabaların artırılması yönünde taleplerini dile getiriyor. Artık küresel protestolara dönüşen harekete ebeveynler öğretmenler ve bilim insanları da katılıyor. Almanya’da eyleme büyük bir katılım bekleniyor. Alman aktivistler sera gazı salınımının azaltılması için ulusal ve uluslararası bağlayıcı düzenlemeler getirilmesini istiyor. Gelecek için Cumalar hareketinin organizatörleri Almanya’nın 2030 yılında kömür enerjisinden vazgeçmesini ve 2034’e kadar da yüzde yüz oranında yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep ediyor.