Twitter’da kadın anatomisi görseli viral oldu

Resimdeki kadının göğüslerindeki çiçeğe benzeyen şeyler de ne?

Sosyal medya platformu Twitter’da viral olan bu görsel, aslında kadının meme anatomisinin ta kendisi.

Çiçeğe benzeyen kaslar da, süt bezleri.

Süt üreten bezler, dar kanallar ve bölümlerden oluşuyor. Süt boruları, salgı bezlerinin ürettiği sütü meme uçlarına taşıyor.

Ancak bu görüntü pekçok insanı şaşırtmış olacak ki, sosyal medya kullanıcıları kadın anatomisini bu haliyle tanımakta zorlandı.

Twitter’da paylaştığı mesajda bir kullanıcı, “Kadın kas sisteminin fotoğrafını hiç görmediğimi fark ettim. Süt bezlerinin buna benzeyeceğini hiç düşünmemiştim” yazdı.

Anatomi ve Fizyoloji isimli uygulamadan alınan bu illüstrasyon Twitter’da paylaşılınca, günler içinde 130 binden fazla beğeni aldı.

Kullanıcılar arasında açmış çiçeğe benzeyen süt bezlerinin doğal zarafetine hayran kalanlar da vardı, bu görüntüyü korkutucu, hatta travmatik bulan da.

“Artık memelerim olsun istemiyorum” diye haykıran kullanıcı onlardan sadece biri:

Anatomi ve Fizyoloji isimli uygulamadan alınan bu illüstrasyon Twitter’da paylaşılınca, günler içinde 130 binden fazla beğeni aldı.

Kullanıcılar arasında açmış çiçeğe benzeyen süt bezlerinin doğal zarafetine hayran kalanlar da vardı, bu görüntüyü korkutucu, hatta travmatik bulan da.

“Bebeklerimi bunlarla besledim, inanılmaz”

Süt bezleri, anne doğum yaptıktan sonra üretimi başlatıyor.

Dolayısıyla bu afişte kendinden bir parça bulanların çoğu, emzirme deneyimini yaşamış kadınlardı.

Bir kullanıcı, “Bence çok güzel bir görüntü. Ben de çocuklarımı emzirdim. İnanılmaz, bunlar benim bebeklerimi besliyordu” mesajını paylaştı.

Benzer bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bunu sabah saat 03:00’te bebeğimi emzirirken gördüm! Bence çoook müthiş bir resim. Hep neye benzediklerini merak etmişimdir.”