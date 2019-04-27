Trump: Genç, kıpır kıpır bir erkeğim "Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum"

72 yaşındaki Trump, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı sorusu üzerine, 76. yaşındaki rakibi Biden’ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.

Beyaz Saray’da ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı sorusu üzerine “Kendimi genç bir adam gibi hissediyorum” dedi.

“Genç, kıpır kıpır bir erkeğim” diye devam eden Trump, sözü kendisinden 4 yaş büyük rakibine getirdi:

“Joe’ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum.”

“Rakiplerim sayesinde genç gösteriyorum”

Bu sözler ağzından dökülürken gülümseyip başını sallayan ABD Başkanı, “Kimse için çok yaşlı demem, ama biliyorum ki, hepsi de beni çok genç gösteriyor, hem yaş hem de enerji bağlamında” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı seçilmesi halinde Biden’ı sandıkta rahatça yeneceği iddiasında bulunmayı da ihmal etmedi.