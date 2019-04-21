Sri Lanka’da Patlama 160 Ölü, 500’den Fazla Yaralı

Sri Lanka’nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45’te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160’tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi yaralandı.

Ölenlerin arasında Sri Lanka vatandaşlarının yanı sıra ABD, Hollanda ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu belirtilen 35 kişinin de olduğu aktarıldı.

Colombo’daki St. Anthony Kilisesi’ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo’daki St. Sebastian Kilisesi’ni ve Batticaloa’daki Zion Kilisesi’ni hedef aldı.

Pazar Ayini’nin Paskalya Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırılar öncesinde polisin ülkede Paskalya Pazarı’nı hedef alabilecek saldırılar düzenlenebileceği konusunda 10 gün önceden uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.