Kuzey İrlanda’da gazeteci öldürüldü

Kuzey İrlanda’da ayrılıkçı grupların gösterileri sırasında bir gazeteci vuruldu. Polis cinayeti “terör” kapsamında soruşturma kararı aldı.İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı isyan ettiği 1916 Paskalya Ayaklanması’nın yıl dönümü kapsamında Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde düzenlenen gösterilere şiddet karıştı.

18 Nisan akşamında gösterileri takip eden gazeteci Lyra McKee vurularak hayatını kaybetti. Polis bu sabah Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada cinayet soruşturmasının terör kapsamında inceleneceğini duyurdu. Polis saldırının arkasında Yeni IRA’nin olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. 29 yaşındaki gazeteci McKee Kuzey İrlanda’daki protestoları uzun süredir takip eden bir isimdi. “Barış sürecine saldırı” Ayrılıkçı Katolikleri temsil eden Sinn Fein’in Kuzey İrlanda lideri Michelle O’Neill ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanları temsil eden Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster yaptıkları açıklamalarla kadın gazeteciye saldırıyı kınadı. Foster, “70, 80, 90’lı yıllarda sokaklarımıza silahları getirenler yanlış yaptılar.

2019’da da bunu yapanlar yanlış yapıyor” dedi. O’Neill de yaptığı açıklamada “Bu birliğimize yönelik bir saldırıdır. Bu hem barış sürecine hem de Hayırlı Cuma Anlaşması’na aykırı” ifadelerini kullandı. Kuzey İrlanda, 1960’lı yıllardan itibaren on yıllarca Katolik ayrılıkçılar ile birlik yanlısı Protestanlar arasında çatışmalara ve terör olaylarına sahne oldu. 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile Kuzey İrlanda’da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması kararlaştılrıldı. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında İrlanda Cumhuriyeti AB sınırları içinde kalmaya devam edecek. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır kontrollerine geçilmesiyle yeni bir şiddet dalgasının başlayabileceğinden endişe ediliyor. Paramiliter eylemler Bu yılın başından itibaren Londonderry kentinde çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi. Ancak patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı. 85 bin nüfuslu Londonderry, İrlanda sınırında yer alıyor ve halkın büyük bölümü Katoliklerden oluşluyor.