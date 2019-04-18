İtalya’da orman yakan ‘mangalcı öğrencilere’ 13,5 milyon Euro ceza

İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

4 saat önce
0 94 Bir dakikadan az

Yerel medya, İtalya’nın Milano şehrinin kuzeyinde bulunan Como bölgesinde geçtiğimiz yılın Aralık ayında çıkan yangından sorumlu olduğu belirtilen iki öğrenciye 13,5 milyon Euro ceza verildiğini duyurdu. İkisi de 22 yaşında olan öğrencilerin, ormanlık bölgede ‘mangal’ yapması sonucu çıktığı iddia edilen yangında, bin hektarlık orman arazisinin 110 hektarının yandığı belirtildi. Para cezasının ise yangının verdiği zararı ve yerel yasaları göz önüne alarak verildiği belirtildi.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

23 Şubat 2019
299

Bari kentinde bisiklet kullanana 250 euro’ya kadar teşvik geliyor

22 Şubat 2019
223

İtalya’da ‘ırkçı deney’ skandalı: ‘Bakın bu siyah çocuk ne kadar da çirkin!’

1 Şubat 2019
715

İtalya’da bir kasaba, taşınanlara çocuk yapma şartıla 9 bin euro ödeyecek

15 Ocak 2019
284

İtalya’nın ilk siyah bakanına ‘orangutan’ diyen senatöre 18 ay hapis cezası

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin