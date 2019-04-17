İsviçreli bilim insanları: Köpekler sakallı erkeklerle karşılaştırıldığında temiz sayılır

İsviçreli bilim insanları, erkeklerin sakalında bulunan bakteriler köpekte bulunan bakterilerden daha fazla olduğunu buldu.

6 saat önce
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Erkeklerin sakalları yoluyla köpeklerden hastalık kapıp kapmayacağını öğrenmeye çalışan İsviçreli bilim insanları şans eseri başka bir sonuca vardı. Araştırmacılar erkeklerin sakalında bulunan bakteri miktarının köpek tüylerindeki bakterilerden daha yüksek olduğunu gördü.

İsviçre’deki Hirslanden Kliniği’ndeki araştırmacılar, 18 erkeğin sakalından ve farklı cinsteki 30 köpeğin boynundan numuneler alıp karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlara göre 18 ile 76 yaş arasındaki her sakallı erkeğin sakalındaki bakteri oranının çok yüksek olduğu görüldü. Öte yandan 30 köpekten yalnızca 20’sinde böyle yüksek bir orana ulaşıldı. Geri kalan köpeklerin boyun tüylerindeki bakteri oranı ise orta veya düşük seviyede çıktı.

Araştırmaya katılan 7 erkeğin sakalındaki bakteri oranının da hastalığa yol açacak düzeyde yüksek olduğu tespit edildi.

Profesör Andreas Gutzeit, “Bu bulgular ışığında, sakallı erkeklere kıyaslandıklarında köpeklerin temiz olduğu söylenebilir” dedi.

 

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