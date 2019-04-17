Avustralyalı adam, beslediği geyiğin saldırısı sonucunda öldü

Avustralya'da bir adam, beslemek üzere gittiği geyiğin saldırısına uğradı. 46 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybederken, kendisine yardım etmek üzere gelen eşi ise ağır yaralandı. Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki bir adamın, beslediği geyik tarafından uğradığı saldırı sonucunda öldüğü öğrenildi.

6 saat önce
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Victoria’nın 200 kilometre kuzeydoğusundaki Wangratta kasabasındaki mülküne giden adam, geyiği beslemek için ağıla girdiğinde aniden saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Paul Pursell tarafından yapılan açıklamada, eşine yardım etme amacıyla ağıla giren kadının da yaralandığını ve helikopterle Melbourne’deki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

‘EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR’

Pursell, “Ne yazık ki, adamın yaralanmaları ölümcül düzeydeydi. Eşinin hayati tehlikesi ise sürüyor” ifadelerini kullandı.

Geyik ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vurularak itlaf edildi.

Son yıllarda Victoria’da vahşi geyik sayısının 1 milyonu geçtiği ifade ediliyor.

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