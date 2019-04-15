Paris’in ünlü Notre Dame Katedrali’nde yangın!

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali’nde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Yangının binanın içinde devam eden yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

Yangına müdahale devam ederken katedralin 69 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri yıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali’nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığı, yangında ölü veya yaralı bulunmadığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün gerçekleşmesi planlanan, Sarı Yelekler eylemlerinin son bulmasına yönelik ‘ilk somut önlemleri’ açıklayacağı basın toplantısını yangın nedeniyle iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Notre Dame Katedrali’ndeki yangını izlemek çok korkutucu. Uçan su tankerleri kullanılabilir. Hemen harekete geçilmeli” ifadelerini kullandı.

Notre Dame Katedrali’nin tarihi

Notre Dame Katedrali Paris’i ziyaret eden turistlerin de en popüler uğrak noktalarından. Yılda ortalama 13 milyon ziyaretçinin geldiği katedral, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi simge yapıların bile fazla sayıda turisti ağırlıyor.

am adı Notre-Dame de Paris olan Notre Dame Katedrali, Paris’in en önemli sembollerinden biri olmasını, muhteşem mimarisi kadar Victor Hugo’nun ölümsüz eseri “Notre Dame’ın Kamburu”na borçludur. Fransız gotik mimarisinin en önemli örneği olarak kabul edilmektedir. Notre Dame dünyadaki ilk gotik katedrallerden birisidir ve inşası gotik dönem boyunca devam etmiştir. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen, Seine Nehri kıyısında yer alan katedral, halen bir Roma Katolik katedrali olarak kullanılmaktadır ve Paris başpiskoposluğuna ev sahipliği yapıyor.

Notre Dame Katedrali tarihi aslında yapımından daha önce başlamıştır. İhtişamlı kilisenin bugün bulunduğu yerde önceleri küçük bir Roma şapeli bulunmaktaydı. 1163 yılında şehrin psikoposu Sully’nin hayalini kurduğu ve Papa 2. Alexander tarafından da desteklenen kilisenin yapımı başlamış ve bu inşaat yaklaşık olarak 170 yıl sürmüştür. 1334 yılında yapımı tamamlanan ve Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan kilise takip eden yıllarda Jeanne Darc’ın yargılanması, Napolyon’un taç giyme töreni, De Gaulle’ün cenazesi gibi önemli toplumsal olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Ünlü yazarın Notre Dame de Paris Katedrali’ni merkeze alarak yazdığı ünlü romanının 1831 yılında yayımlanmasından sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken yapı 1864 yılında 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girmiştir.

Notre Dame Katedrali, Paris, Fransa’da bulunan görkemli bir Katolik Katedrali’dir. Katedral, Ortaçağda inşa edilmiştir. Dünyanın en ünlü kilise binalarından biridir. Yükselen yapıları ve Gotik mimari yapısı son derece güzeldir. Notre Dame Katedrali’nin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürdü. Katedral üzerindeki farklı mimari tasarımlar, binanın inşa edildiği zamanların değişiminin kanıtıdır. Katedral 5,500 metrekarelik bir alanı kaplar. Baskın bir Fransız Gotik tasarımına sahiptir. Katedralin göze çarpan özellikleri, dış duvarlara destek sağlayan uçan iskeletlerdir. Sütun desteği olarak işlev gören ve binanın dışını çizen kişisel heykeller. Katedral içinde çeşitli sanat eserleri, kalıntılar ve ortaçağ’dan mobilyalar sergilenmektedir. Notre Dame Katedrali’nde on tane dev çan bulunmaktadır. Çanlar, kilisede çeşitli etkinliklerde ve hizmetlerde kullanılır.