Hollanda’da “kızlık zarı ameliyatı” tartışması: Hükümet yasaklamak istiyor

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Latince adıyla “himen” ameliyatı yapan klinikleri, “korkuya dayalı kâr elde etmekle” suçlayarak, “zararlı bu gelenekçi eylemi hep birlikte durdurma” çağrısı yaptı.

Kadın örgütleri ise, söz konusu ameliyatların tamamen yasaklanmasından, aile baskısı altındaki kadınların zarar göreceği endişesi ile bu öneriye karşı çıkıyor.

Hollanda Televizyonu (NOS) 3. kanalı, ülkedeki göçmenler arasında bu tür ameliyatların oldukça yaygın olduğunu duyurdu.

Kamu yayıncısı kuruluşun araştırmasına göre, evlilik öncesi bekarete sadece Müslümanlar değil, Kıptiler, Hindular, Asyalılar ve Doğu Avrupalılar da oldukça önem veriyor.

Hollandalı jinekologların, bu ameliyatı yapmayı reddettiği birçok göçmen kökenli kadın ise, kendi ülkelerinde operasyon yaptırıyor. NOS’a konuşan Hacar da, bu kadınlardan biri.

Hacar, ailesinin isteği ile düğün öncesi Kuzey Afrika’da bu ameliyatı olmuş. Seksolog Homa Suliman’a göre, Fas kültüründe yaygın görülen bu durum şu anda Somali ve Eritre kökenli ailelerde daha fazla öne çıkıyor.

Bu nedenle, bakire olmayan genç kadınların evlilik öncesi ameliyat talebi nedeniyle sağlıkta yeni bir sektör oluştu. Daha önce hastanelerde yapılan operasyonlar için şimdi Hollanda’da özel klinikler kuruldu.

“Kızlık zarı ameliyatı” konusunda resmi bir rakam yok. Ancak NOS’un araştırmasına göre geçen yıl bilinen 120 operasyon gerçekleştirildi. Amsterdam’daki Maiden Kliniği’nde geçen yıl, 96 ameliyat yapıldı.

Ameliyatların fiyatı ticari amaç gütmeyen Rutgerhuis Oost’ta 250 euro iken, özel kliniklerde 1100 euro civarında. Belçika sınırındaki Wellness Klinik gibi birçok klinik, yapılan operasyonlar konusunda sayı vermekten kaçınıyor.

Holandalı Bakan: Kızların kendi isteği mi?

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, giderek büyük bir pazara dönüşen bu ameliyatların durdurulmasını istedi.

Hollandalı bakan, “Bu zararlı gelenekçi eylemi hep beraber durdurmalıyız. Ailelerin kızlarına yaptığı baskının ticari çıkara çevrilmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu.

Çoğu, genç kadınların kişisel talebi olduğu için hükümetin bu konuda genel bir yasak uygulaması zor. O nedenle Bakan De Jonge, hekimlerin bu konuda inisiyatif kullanmasını istiyor.

Hollanda Sağlık Bakanı’na göre, bu konuda asıl sorun ailelerin kızlarına uyguladığı baskı. De Jonge, şu görüşleri dile getirdi:

“Asıl sorulması gereken, bu ameliyatlar, kızların kendi isteği mi? Güvenlik sorunu varsa, farklı çözümler mümkün. Doktorlar bu operasyona ‘Hayır’ derse, polis ve sosyal kurumlar devreye girebilir. Böyle bir ameliyata katkıda bulunmak çözüm değil.”

Jinekologlar genç kadınlar fiziksel ve psikolojik baskıyla karşı karşıya olduğunda yapıyor

Hollanda Jinekologlar Derneği (NVOG) de, genellikle bu tür ameliyatları tavsiye etmiyor. Ancak genç kadınların fiziki ve psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığı durumlarda ameliyat yapılıyor.

Bekaret konusundaki baskılar konusunda çalışmalar yapan bir vakfın sözcüsü olan Naima Daali’ye göre ise, “kızlık zarı ameliyatlarını” durdurmak iyi bir fikir değil.

Daali, bazı kültürlerde bekaretin takıntı derecesinde önemli olduğunu vurgulayarak, bakire olmayan çoğu kadının çıkış yolu olmadığını, ebeveynlerine ve kocalarına bunu açıklayamayacaklarını belirtiyor.

Aile hekimi Ingrid Elfering de, yasağın hiçbir çözüm sağlamayacağı görüşünde. Hollandalı hekim, “Eğer kızın fiziki tehdide maruz kalma tehlikesi varsa, doktor olarak bir istisnada bulunabilmelisin” diyor.

Hollandalı jinekologlara göre, ameliyat da olsa, bazı kadınlarda ilk cinsel ilişki sırasında kanama olasılığı düşük. Hekimler, ameliyat sonrası herkeste kanama olmayabileceğini vurguluyor.