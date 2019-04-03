Bulgaristan’da imam maaşlarına yüzde 20 zam geliyor

3 saat önce
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Bulgaristan Başmüftülüğü’nden yapılan açıklamada, ülkedeki imamların maaşlarına önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20 zam yapılmasının beklendiği bildirildi.

bTV radyo kanalına konuşan Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, önümüzdeki aydan itibaren imamların maaşlarına yüzde 20 zam yapılmasının beklendiğini, böylelikle imam aylıklarının Bulgaristan’daki asgari ücretle aynı seviyeye gelebileceğini belirtti.

Bu konudaki kararın daha geçen şubatta alındığını söyleyen Faik, fakat sübvansiyonun ilk diliminin bu ay gelmesinin beklendiğini, bu sayede mayıs maaşlarının yüzde 20 zamlı olarak ödenebileceğini kaydetti.

Faik, Bulgaristan parlamentosunun Dinler Yasası’nda dini kurumların devlet borç ödemelerinin 10 yıl ertelenmesine yol açan değişiklik kararından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Trud.bg sitesinin aktardığına göre Başmüftülüğün şu anki borcu 8 milyon leva (yaklaşık 4.1 milyon euro) seviyesinde. Borçların silinmesini öngören ilk revizyon taslağının daha iyi olduğuna dikkat çeken Faik, ancak nihai düzeltmelerin de, ‘finans kaynaklarını düşünmektense çalışmaya yoğunlaşmayı’ sağlayacağı için kabul edilecek türden olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Dinler Yasası’ndaki değişiklik taslak metninin ‘özgürlükleri ihlal ettiği’ için ‘Türkiye’nin müdahale etmek durumunda kaldığı’ yönündeki açıklamasını yorumlamak istemeyen Faik, ‘bildiği kadarıyla açıklamanın çevirisinin doğru yapılmadığını’ söyledi. Genel Sekreter ayrıca müftülüğün ülkeye radikal unsurların sızmasından koruduğunun da altını çizdi.

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