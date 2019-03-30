Maymunlar yaşam alanlarına inşa edilen hastaneyi bastı

Maymunların hastaneyi basma anları bir hastane ziyaretçisi tarafından kayda alındı.

4 saat önce
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Güney Afrika’da maymunların yaşam alanı olan bir bölgeye hastane inşa edildi. Yaşam alanı bulmakta zorlanan hayvanlar hastaneyi bastı.

Olay, Güney Afrika’nın Durban şehrinde bulunan RK Khan hastanesinde gerçekleşti. Maymunların hastaneyi basma anları bir hastane ziyaretçisi tarafından kayda alındı.

Daha önce maymunların yoğun olduğu bir bölgeye inşa edilen hastaneyi basan maymunlar, perdelere tırmanıp, hastaların yemeklerini çaldı. Bazı maymunlarınsa yoğun bakıma girdiği görüldü. Giderek yaşam alanları daralan maymunların, yemek bulmak için ev ve iş yerlerine de girdiği belirtildi.

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