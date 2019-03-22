ABD; Savcı Mueller’in raporu hazırdır

Amerika Birleşik Devletleri’nde son başkanlık seçimlerinde Rusya’nın müdahalesini inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller araştırmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Bill Barr özel yetkili savcının soruşturma sonuçlarının kendilerine ulaştığını açıkladı. Adalet Bakanı ayrıca bu haftasonu raporun Amerikan Kongresi’ne de gönderileceğini belirtti.

Mueller’in raporuna ilk tepki Beyaz Saray’dan geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders rapor hakkında sürecin işlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gelecek adımın Adalet Bakanı Bill Barr’ın metni incelemesi olacağını belirten sözcü, “Sonraki adımlar artık Başsavcı Barr kararına bağlı ve Sürecin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Özel savcının raporu Beyaz Saray’a ulaşmadı ve bilgilendirilmedik.” dedi.

FBI, ABD’de Kasım 2016’da düzenlenen başkanlık seçimine, Rusya’nın Trump lehine müdahale ettiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı. ABD Başkanı Trump seçim kampanyasına yönelik Rusya ile gizli bir anlaşmanın olmadığını söylüyor. Trump, özel yetkili savcı Robert Mueller’in Rusya soruşturmasını 100’den fazla kez ‘cadı avı’ olarak niteledi. Soruşturmada bugüne kadar 33 kişi farklı suçlardan davalık oldu.

Kremlin de seçimlere müdahale ettiği suçlamalarını reddediyor.