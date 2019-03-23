Buzullar eridi, ölen dağcıların kayıp bedenleri ortaya çıkmaya başladı

Küresel ısınmanın etkileri ‘dünyanın çatısı’ olarak bilinen Everest’i de vuruyor. Dağdaki buzullar hızla erirken, zirve tırmanışı sırasında ölen dağcıların cesetleri de gün yüzüne çıkıyor.

Küresel ısınma sebebiyle dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest’te buzullar erimeye başladı. Erime nedeniyle yıllar içinde hayatını kaybeden dağcıların kayıp bedenleri de bulunmaya başlandı. Söz konusu cansız bedenlere onlarca yıldır ulaşılamıyordu.

Son 100 yıl içinde 200’den fazla dağcının Everest’e tırmanırken öldüğü belirtiliyor.

Nepalli rehberler de buzların her geçen yıl daha hızlı eridiğine vurgu yapıyor. Uzmanlar küresel ısınma kontrol altına alınmazsa, 100 yıl içinde Everest’teki buzulların neredeyse tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

Çin yönetimi, bu senenin başında Everest’e tırmanma izni verilecek dağcı sayısını düşüreceğini açıklamıştı.