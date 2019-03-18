Hollanda’daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Hollanda'da 3 kişinin öldüğü tramvay saldırısıyla ilgili saldırganın yakınları, şüpheli Gökmen Tanış'ın ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına ateş açtığını söyledi.

Tanış’ın Kayseri’de yaşayan babası ise olayla ilgili açıklamasında, “Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin.” dedi.

Hollanda’da tramvaya düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Saldırganın yakınları, şüpheli Gökmen Tanış’ın, ailevi meselelerden dolayı önce tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyen insanlara ateş açtığını söyledi.

“OĞLUMLA 11 YILDIR DİYALOĞUM YOK”

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi. Baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

“YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN”

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, “Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda’da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45’te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 6’sının durumu ağır.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı’nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin “saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını” iddia ettiği aktarıldı.